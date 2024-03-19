Укр

Шведская журналистка обозвала беженок из Украины проститутками, ее раскритиковали

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Элаф Али цинично высказалась об украинских беженцах Новость обновлена 19 марта 2024, 14:25
Элаф Али цинично высказалась об украинских беженцах. Фото Коллаж

Бестолковая шутка вызвала волну критики и возмущения среди украинских женщин

Украина пока не обращалась в ЕС с официальным запросом о том, чтобы стимулировать возвращение беженцев домой. А для некоторых тема о беженцах из Украины стала поводом для бестолковых шуток.

В частности, журналистка из Швеции Элаф Али решила остроумно высмеять беженок из Украины и обозвала их проститутками, фигурирующими преимущественно в публичных домах. На ситуацию мгновенно отреагировало украинское посольство.

Во время развлекательной программы "Иммигранты для шведов" Али отвечала на вопрос, какая группа иммигрантов получила больше разрешений на проживание в Швеции за 2022 год. Журналистка подчеркнула, что это украинки.

"Они блондинки и голубоглазые, поэтому вы не замечаете их в толпе, кроме как в борделях", – высказалась журналистка.

Нелепая шутка вызвала море критики и возмущения среди украинских женщин. Посольство Украины в Швеции обратилось к Али с требованием публично извиниться, а телеканал предупредили, что нужно фильтровать то, что звучит в эфире.

Элаф Али
Журналистка Элаф Али

Автор "незаурядных мыслей" начала продолжать вести беседу на эту тему в своих соцсетях. "Вы злитесь на описание реальности в юмористической программе, но не на то, что это происходит — или на мужчин, покупающих секс? Именно так. Надеюсь, вам стало легче после того, как вы выплеснули свой отвратительный расизм", — написала Али. А также добавила, что возмущенные украинские пишут ей неприятные сообщения.

Телеканал SVT пытался оправдать журналистку, мол, все высказано в программе в рамках свободы слова и носит юмористический характер. "Это программа, которая обыгрывает стереотипы относительно национальностей, которые мы, возможно, не привыкли слышать в Швеции, и превращает их в юмор", — считают представители телеканала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше готовятся к новой волне беженцев. В МИДе страны считают, что украинцы могут снова начать массово выезжать за границу.

Теги:
#СМИ #Журналистка #Украинские беженцы