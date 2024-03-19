Шведская журналистка обозвала беженок из Украины проститутками, ее раскритиковали

Бестолковая шутка вызвала волну критики и возмущения среди украинских женщин

Украина пока не обращалась в ЕС с официальным запросом о том, чтобы стимулировать возвращение беженцев домой. А для некоторых тема о беженцах из Украины стала поводом для бестолковых шуток.

В частности, журналистка из Швеции Элаф Али решила остроумно высмеять беженок из Украины и обозвала их проститутками, фигурирующими преимущественно в публичных домах. На ситуацию мгновенно отреагировало украинское посольство.

Во время развлекательной программы "Иммигранты для шведов" Али отвечала на вопрос, какая группа иммигрантов получила больше разрешений на проживание в Швеции за 2022 год. Журналистка подчеркнула, что это украинки.

"Они блондинки и голубоглазые, поэтому вы не замечаете их в толпе, кроме как в борделях", – высказалась журналистка.

Нелепая шутка вызвала море критики и возмущения среди украинских женщин. Посольство Украины в Швеции обратилось к Али с требованием публично извиниться, а телеканал предупредили, что нужно фильтровать то, что звучит в эфире.

Журналистка Элаф Али

Автор "незаурядных мыслей" начала продолжать вести беседу на эту тему в своих соцсетях. "Вы злитесь на описание реальности в юмористической программе, но не на то, что это происходит — или на мужчин, покупающих секс? Именно так. Надеюсь, вам стало легче после того, как вы выплеснули свой отвратительный расизм", — написала Али. А также добавила, что возмущенные украинские пишут ей неприятные сообщения.

Телеканал SVT пытался оправдать журналистку, мол, все высказано в программе в рамках свободы слова и носит юмористический характер. "Это программа, которая обыгрывает стереотипы относительно национальностей, которые мы, возможно, не привыкли слышать в Швеции, и превращает их в юмор", — считают представители телеканала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше готовятся к новой волне беженцев. В МИДе страны считают, что украинцы могут снова начать массово выезжать за границу.