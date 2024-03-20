"Мучениця кривляється": Соня Морозюк дала перше інтерв'ю після розриву з Гринкевичем і нарвалася на хейт

Враження українців від інтерв'ю розділилися

Українська художниця Соня Морозюк, яка була нареченою Романа Гринкевича і разом із його родиною опинилася у центрі корупційного скандалу, прийшла на інтерв'ю до Дмитра Гордона. До цього, екснаречена "випала" з соціальних мереж і майже не з'являлася на публіці.

Ексклюзивне інтерв'ю опублікували на Youtube 20 березня. За кілька годин воно зібрало кілька тисяч переглядів і понад сотню коментарів.

Велике інтерв'ю Соні Морозюк

Думки й враження українців від перегляду, традиційно розділилися: одні підтримують Морозюк і співчувають їй, інші — не вірять жодному слову. Щоправда, останніх набагато більше.

Вряди-годи, можна зустріти й "добрий" коментар. Дехто вірить дівчині і співчуває.

В розгорнутому інтерв'ю Гордону, Морозюк розповіла про своє знайомство з Романом Гринкевичем та все, що знала про його сім'ю, про його втечу та арешт, про історії з відмиванням коштів. Розповіла й про себе та свої картини, а також про те, чому і коли перейшла на українську мову.

Також екснаречена розповіла трохи більше деталей розлучення з Гринкевичем та поділилася своїми емоціями після розриву. Говорили й про минуле Морозюк, про її попередні токсичні стосунки та різні ситуації з відомим особистостями, зокрема скандал з блогеркою Анною Алхім та стосунки Аллою Добкіною, дочкою Михайла Добкіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі відреагували на розрив Морозюк та Гринкевича. "В багатстві і бідності поки ДБР не розлучить нас", — іронічно прокоментував український телеведучий Олексій Дурнєв.