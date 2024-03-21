Французька майстриня поділилася секретами незвичайного манікюру з гербарієм (відео)

Ніжні відтінки лаку красиво поєднуються із невеличкими засушеними квітами

Навесні всі жінки хочуть бути особливими: вони ховають нудні зимові шапки та показують чарівні зачіски, оголяють ніжки та роблять весняний манікюр. Французька майстриня манікюру Андре Барбе поділилася особливостями оригінального декору нігтів із застосуванням сушених квітів.

На своїй сторінці в Instagram жінка продемонструвала, як стане в нагоді гербарій в оздобленні нігтів. "Сила квітів", – коротко висловилася майстриня.

Делікатна робота з засушеними квітами

Андре Барбе використала сухі квіти з гербарію та фольгу як декор. Спочатку вона покрила нігті лаком молочного відтінку. Згодом за допомогою спеціального клею хаотично зафіксувала сухі квіти на поверхні. Шматочки фольги золотистого кольору розмістила подібним чином. І насамкінець – прозорий тон. Результат — красивий манікюр, який личитиме до будь-якого стилю одягу.

Раніше "Телеграф" писав, що американська майстриня поділилася секретами модного манікюру. Жінка працювала з пастельною гамою, але різних відтінків.