Французская мастерица поделилась секретами необычного маникюра с гербарием (видео)

Нежные оттенки лака прекрасно сочетаются с небольшими засушенными цветами

Весной все женщины хотят быть особенными: они прячут скучные зимние шапки и показывают очаровательные прически, оголяют ножки и делают весенний маникюр. Французская мастерица маникюра Андре Барбе поделилась особенностями оригинального декора ногтей с использованием сушеных цветов.

На своей странице в Instagram женщина продемонстрировала, как пригодится гербарий в украшении ногтей. "Сила цветов", – коротко высказалась мастерица.

Нежная работа с засушенными цветами

Андре Барбе использовала сухие цветы из гербария и фольгу в качестве декора. Сначала она покрыла ногти лаком молочного оттенка. Затем с помощью специального клея хаотично зафиксировала сухие цветы на поверхности. Кусочки фольги золотистого цвета разместила подобным образом. И наконец – прозрачный тон. Результат – красивый маникюр, который подходит к любому стилю одежды.

Ранее "Телеграф" писал, что американская мастерица поделилась секретами модного маникюра. Женщина работала с пастельной гаммой, но разных оттенков.