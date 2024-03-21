Американська письменниця Мітці Пердью, яка підтримала українців, назвала Путіна дурнем

Мітці Пердью заявила, що деякі американці навіть вірять в деякі проросійські тези

Якщо відомий письменник Фредерік Бакман повернув свої твори на ринок Росії, чим обурив своїх шанувальників, то інші митці дотримуються простого правила — геть від Москви. Зокрема 82-річна американська письменниця та бізнесвумен Мітці Пердью, яка з перших днів війни підтримувала українців і морально, і матеріально, заявила, що готова поміняти політичні погляди, якщо Конгрес США не гальмуватиме виділення пакету допомоги Україні.

Республіканка в інтервʼю "Голосу Америки" розповіла, що це питання досі невирішене через кремлівську пропаганду. Мітці Пердью відверто назвала Путіна дурнем, але і уточнила, що деякі американці досі вірять в деякі проросійські тези.

Пердью запевнила, що республіканська партія, до якої вона належить, свідомо гальмує допомогу Україні. Письменниця додала, що у випадку, якщо Конгрес усе ж не схвалить виділення необхідної Україні допомоги, вона готова на кардинальний крок.

Мітці Пердью продала унікальну прикрасу, аби допомогти українцям

"Я не погоджуюсь зі своєю партією в цьому питанні. Є багато людей, які відчувають те саме. Я думаю це змінити, якщо питання не буде вирішене. Це переломний момент", – уточнила Мітці Пердью.

Мітці пригадала, що була вражена, як в одному з південних штатів Америки жителі повірили в пропаганду Путіна про "вічну війну".

Також письменниця розвінчувала міфи про війну та президента України, адже сама приїжджала до столиці України тричі за два роки великої війни.

"Зеленський не закриває церкви. Я була щонайменше в 20 церквах України, і всі вони переповнені. Бути там – це емоційний та піднесений досвід, який зміцнює та зцілює українців", – висловилася Мітці.

Додамо, що в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мітці висловилася так: "Ми не могли повірити та осягнути, що в 21 столітті може бути вторгнення рівня Другої світової війни. Чи міг Путін бути таким дурним? Ні. Але він був".

Раніше "Телеграф" писав найкращі висловлювання української письменниці Ліни Костенко про Україну. Поетеса стала прикладом для мільйонів українців своєю сміливістю, мудрістю та незламністю.