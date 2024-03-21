Американская писательница Митци Пердью, поддержавшая украинцев, назвала Путина дураком

Бизнесвумен Пердью заявила, что часть американцев верит в некоторые пророссийские тезисы

Если известный писатель Фредерик Бакман вернул свои произведения на рынок России, чем возмутил своих поклонников, то другие известные личности придерживаются простого правила — подальше от Москвы. В частности, 82-летняя американская писательница и бизнесвумен Митци Пердью, которая с первых дней войны поддерживала украинцев и морально, и материально, заявила, что готова поменять политические взгляды, если Конгресс США будет тормозить выделение пакета помощи Украине.

Республиканка в интервью "Голосу Америки" рассказала, что этот вопрос до сих пор не решен из-за кремлевской пропаганды. Пердью откровенно назвала Путина дураком, но и уточнила, что часть американцев до сих пор верит в некоторые пророссийские тезисы.

Писательница заверила, что республиканская партия, к которой она принадлежит, сознательно тормозит помощь Украине. Митци добавила, что если Конгресс все же не одобрит выделение необходимой Украине помощи, она готова на кардинальный шаг.

Митци Пердью продала уникальное украшение, чтобы помочь украинцам

"Я не соглашаюсь со своей партией в этом вопросе. Есть много людей, которые испытывают то же самое. Я думаю это изменить, если вопрос не будет решен. Это переломный момент", – уточнила Митци Пердью.

Митци вспомнила, что была поражена, как в одном из южных штатов Америки жители поверили в пропаганду Путина о "вечной войне".

Также писательница развенчивала мифы о войне и президенте Украины, ведь сама приезжала в столицу Украины трижды за два года войны.

"Зеленский не закрывает церкви. Я была по меньшей мере в 20 церквях Украины, и все они переполнены. Быть там – это эмоциональный и возвышенный опыт, который укрепляет и исцеляет украинцев", – высказалась Митци.

Добавим, что в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину Митци говорила так: "Мы не могли поверить и понять, что в 21 веке может быть вторжение уровня Второй мировой войны. Мог ли Путин быть таким глупым? Нет. Но он был".

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