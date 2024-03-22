Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, зняв вагітну дружину у новому кліпі (відео)

Артист вирішив підтвердити чутки про поповнення у сім’ї незвичайним способом

Популярний український виконавець, а тепер ще й воїн Сил оборони України Віталій Козловський, який у свій день народження, 6 березня, повідомив шанувальникам, що одружився, презентував новий кліп. У відеороботі артист засвітив ще й вагітну дівчину — найімовірніше, це його дружина.

До речі, поки виконавець вважає за краще тримати в таємниці особу дружини, хоча багато хто в шоу-бізнесі впевнений, що це менеджерка Віталія Юлія Бакуменко. Одразу після новини про одруження поповзли чутки про те, що обраниця Віталія Козловського вагітна і він незабаром стане батьком. Підтвердження цьому артист не давав. До виходу кліпу.

У підписі до нової відеороботи "Рубіж" на ютуб-каналі написано: "У свій День народження Віталій повідомив про одруження. Відразу після цього мережею почали поширюватися чутки про те, що співак готується стати батьком. Без зайвих слів Віталій коментує ці новини кадрами нового кліпу".

Важливо зауважити, що у новому кліпі у ролі актриси виступила блогерка Марія Суренівна, а ось наприкінці кліпу, на останніх кадрах можна побачити вагітну дівчину, яку обіймає Віталій Козловський. І хоча її обличчя у кліпі не показали, користувачі впевнені, що це дружина Віталія Козловського.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, розповів про пережите на фронті. Більше того, артист написав пісню про пережите на війні.