Виталий Козловский, который служит в ВСУ, снял беременную жену в новом клипе (видео)

Артист решил подтвердить слухи о пополнении в семье необычным способом

Популярный украинский исполнитель, а теперь еще и воин Сил обороны Украины Виталий Козловский, который в свой день рождения, 6 марта, сообщил поклонникам, что женился, презентовал новый клип. В видеоработе артист засветил еще и беременную девушку — скорее всего это его жена.

К слову, пока исполнитель предпочел держать в тайне личность супруги, хотя многие в шоу-бизнесе уверены, что это менеджерка Виталия Юлия Бакуменко. Сразу после новости о женитьбе поползли слухи о том, что избранница Виталия Козловского беременна и он скоро станет отцом. Подтверждения этому артист не давал. До момента выхода клипа.

В подписи к новой видеоработе "Рубыж" на ютуб-канале говорится: "В свой День рождения Виталий сообщил о женитьбе. Сразу после этого сетью начали распространяться слухи о том, что певец готовится стать отцом. Без лишних слов Виталий комментирует эти новости кадрами нового клипа".

Важно заметить, что в новом клипе в роли актрисы снялась блогерша Мария Суреновна, а вот в конце клипа, на последних кадрах можно увидеть беременную девушку, которую обнимает Виталий Козловский. И хотя ее лица в клипе не показали, пользователи уверены, что это жена Виталия Козловского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виталий Козловский, который служит в ВСУ, рассказал о пережитом на фронте. Более того, артист написал песню о пережитом на войне.