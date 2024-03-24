Перша леді США Джилл Байден у незвичайному вбранні зʼявилась на заході (фото)

Жінка мала стильний аутфіт і говорила важливі меседжі

Джилл Байден періодично з'являється на публіці, викликаючи бурхливі обговорення своїх луків. Тепер перша леді США завітала на вечерю, присвячену кампанії з прав людини у Лос-Анджелесі — Human Rights Campaign's 2024.

Дружина президента США у готелі Fairmont Century Plaza мала стриманий, однак, дуже вишуканий образ. Жінка обрала цікаву кофтинку, оздоблену блискітками, які переливалися салатовим і жовтим кольором. Вона й стала основним акцентом луку, бо мала ефектний вигляд. Образ Байден доповнила чорними класичними брюками вільного крою з широким поясом на талії.

Також Джилл вирішила зробити високу зачіску та макіяж з акцентом на очі. Не забула вона й про аксесуари: обрала об'ємні сережки золотистого кольору та кілька браслетів на руках. Помітно, що дружина Джо Байдена мала на заході французький манікюр.

Цікаво, що промову Байден перервали мітингувальники проти війни Ізраїлю та ХАМАС, пише The Hollywood Reporter. П'ятеро людей встали зі своїх місць і почали кричати: "Звільніть Палестину". Один з них підійняв табличку з написом "Дивні євреї говорять про припинення вогню". Деякі інші гості почали викрикувати: "Ще чотири роки", маючи на увазі можливе переобрання президента Джо Байдена на ще один термін.

Охорона вивела протестувальників із приміщення. Сама Джилл жодним чином не відреагувала на такі вигуки й продовжила промову, коли їх усунули з заходу.

Відомо, що Human Rights Campaign's активно підтримує спільноту ЛГБТК+. Тож перша леді нагадала про зусилля адміністрації Байдена з просування інтересів цих людей, повідомляє Los Angeles Daily News. Джилл Байден підкреслила на важливості переобрання її чоловіка на ще один президентський термін, аби продовжувати допомагати представникам ЛГБТК+.

"Завдяки нашому президенту, рівність у шлюбі тепер є законом, він скасував заборону на здачу крові бісексуалами та гомосексуалістами, він дав можливість трансамериканцям відкрито й чесно служити в армії, і він рішуче виступає проти конверсійної терапії", — висловилась Джилл.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за результатами нового опитування, Джо Байден випереджає Дональда Трампа лише на 1%. Водночас похибка становить 1,7%. В опитуванні взяли участь понад 4 тисячі американці з різних штатів. Воно відбувалось онлайн.