Куди зник гурт "Алібі": чим займаються Анна та Ангеліна Завальські під час війни (фото)

Новий дует артисток має назву The Alibi Sisters

У 2000-х на українській сцені неабияку популярність завоювали Гайтана, Євгенія Власова, сестри Завальські, Марія Яремчук, брати Борисенки, Асія Ахат та інші талановиті артисти. Проте згодом деякі з них канули в лету, вивітрившись з радарів преси, зокрема зірковий гурт "Алібі" на піку слави припинив тішити шанувальників новими піснями.

"Телеграф" пригадав, що співачки Анна й Ангеліна Завальські, які у 2001 році створили гурт "Алібі", одразу завоювали симпатії меломанів. Артистки виконували переважно пісні ліричного характеру, які ставали хітами, найвідоміші – "Табу", "Исповедь", "Мелодия дождя" тощо.

В 2011 році популярні зірки Анна та Ангеліна з гурту "Алібі" разом зі співачкою Тіною Кароль вели шоу "Майданс". Але у 2012 році дівчата раптово заявили, що "Алібі" припиняє своє існування.

Гурт "Алібі" дівчата створили 2001 року

Співачки хотіли влаштувати особисте життя, а також заявити про себе сольно. Сімейне життя у сестер склалося, а творча кар’єра зупинилася. Анна вийшла заміж за композитора та музиканта Дмитра Саратського, пара має сина. А Ангеліна створила сім’ю з ведучим Олександром Колодієм та виховує сина й доньку.

Ангеліна Завальська в образі

У 2021-му сестри взяли участь у "Голосі країни-11" та вразили усіх суддів своїм виступом. Артистки вийшли на сцену проєкту, аби повідомити про свій ребрендинг. Відтоді дует має іншу назву — The Alibi Sisters.

Чарівна Анна Завальська

У 2023 році Анна та Ангеліна створили пісню "Йшла дівчина лучками" у ретро-стилі, яку присвятили Києву.

"Йшла дівчина лучками"

На початку великої війни Анна й Ангеліна виїжджали за кордон, а 2023 року виконавиці повернулися. Наразі сестри Завальські влаштовують благодійні концерти та займаються волонтерством, допомагаючи українській армії.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла зірка 2000-х Марія Яремчук. Зникнення зі сцени артистка пояснила психологічними проблемами, пов’язаними з фобіями публічних виступів.