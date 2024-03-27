"Ми переможемо! Слава ЗСУ!": сестра співачки-зрадниці Наташі Корольової звернулася до українців (відео)

Руся (Ірина Осауленко) з синьо-жовтим прапором в руках емоційно розповіла про війну

Зірка 90-х, популярна співачка незалежної України Руся (справжнє імʼя Ірина Осауленко), яка живе в США, звернулася до українців зі словами підтримки. На відміну від своєї рідної сестри Наташі Корольової, яка давно успішно будує свою кар’єру в Росії та обурює українців карикатурними виступами, Руся вірить у перемогу українців над російськими окупантами.

У мережі з’явилося відео, як 55-річна Руся з українським прапором в руках емоційно розповідає про війну. Артистка вже 30 років живе у США.

Руся підтримала українців

Руся акцентувала увагу на тому, що після 24 лютого 2022 року для неї все змінилося. "Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах, ми дивимося новини вдома. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ!", – висловилася вона.

Користувачі мережі відгукнулися на відео. Вони дивуються, наскільки різні рідні сестри. Українці наголосили, що пам’ятають та люблять співачку 90-х. "Голоси схожі, а серця різні", — відзначили вони.

Раніше "Телеграф" писав, що гуморист Притула потролив зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалій. Зокрема над Кароліною почали жартувати, мовляв, вона активно допомагає ЗСУ.