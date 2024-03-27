"Мы победим! Слава ВСУ!": сестра певицы-изменницы Наташи Королевой обратилась к украинцам (видео)

Руся (Ирина Осауленко) с сине-желтым флагом в руках эмоционально рассказала о войне

Звезда 90-х, популярная певица независимой Украины Руся (настоящее имя Ирина Осауленко), живущая в США, обратилась к украинцам со словами поддержки. В отличие от своей родной сестры Наташи Королевой, которая давно строит свою карьеру в России и возмущает украинцев карикатурными выступлениями, Руся верит в победу украинцев над российскими оккупантами.

В сети появилось видео, как 55-летняя Руся с украинским флагом в руках эмоционально рассказывает о войне. Артистка уже 30 лет живет в США.

Руся поддержала украинцев

Руся акцентировала внимание на том, что после 24 февраля 2022 для нее все изменилось. "Хотя я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах, мы смотрим новости дома. И у нас сердце обливается кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!", – высказалась она.

Пользователи сети откликнулись на видео. Они удивляются, насколько разные родные сестры. Украинцы подчеркнули, что помнят и любят певицу 90-х. "Голоса похожи, а сердца разные", — отметили они.

Ранее "Телеграф" писал, что юморист Притула потроил предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий. В частности, над Каролиной начали шутить, мол, она активно помогает ВСУ.