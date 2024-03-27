Перед 40-тысячной толпой: Шакира в необычном аутфите зажгла на Таймс-сквер (фото)

47-летняя колумбийка продолжает свою карьеру после развода с футболистом Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира, после скандального развода с футболистом сборной Испании Жераром Пике, продолжает радовать своих поклонников по всему миру. Только на днях 47-летняя исполнительница выпустила первый за 7 лет альбом Las Mujeres Ya No Lloran ("Женщины больше не плачут").

Во вторник артистка решила устроить нью-йоркцам и гостям "Большого яблока" бесплатный концерт-сюрприз. Шакира вышла на сцену TSX Stage на Таймс-сквер в необычном черном костюме с серебренными вставками на топе и брюках.

Как сообщает nypost, знаменитая колумбийка выступила перед 40-тысячной толпой и поразила поклонников такими хитами, как TQM, Como donde y donde, Te Felicito и Puntería. Любимая песня фанатов Шакиры Hips Don't Lie гремела по многолюдной улице Манхэттена.

Фото: Getty Images

Выступление Шакиры состоялось всего через день после ее появления на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном". На этой встрече 47-летняя знаменитость появилась в сексуальном черном мини-платье.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее артистка посетила Неделю латинской музыки, которая состоялась в Майами. На мероприятие Шакира пришла в соблазнительном черном мини-платье.