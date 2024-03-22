"Пишається улюбленою невісткою": король Чарльз, який страждає від раку, відреагував на зізнання Кейт Міддлтон

75-річний король Британії підтримав сміливість невістки, яка заявила про хімієтерапію

Заявивши в п’ятницю, 22 березня, про свій діагноз — рак, Кейт Міддлтон приголомшила шанувальників британської королівської родини. Її свекор, король Великої Британії Чарльз III, який, до речі, зараз теж проходить лікування від раку, першим із монархів відреагував на відкриту заяву своєї невістки.

Як повідомляє видання apnews, посилаючись на пресслужбу Букінгемського палацу, 75-річний правитель "пишається Кетрін за її сміливість у висловлюваннях". В останні тижні чоловік підтримував "найтісніший контакт зі своєю улюбленою невісткою".

Зазначається, що Чарльз III зі своєю дружиною, королевою-консорт Каміллою, "продовжить надавати свою любов та підтримку всій родині у цей важкий час".

Нагадаємо, що 42-річна Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, поділилася у відеозверненні, що для неї це був "величезний шок" після "неймовірно важких кількох місяців". У січні принцесу було госпіталізовано для планової операції на черевній порожнині. Після цього вона лише раз "попалася" папараці під час шопінгу з Вільямом.

Фейкова смерть Чарльза III

У понеділок, 18 березня, у ЗМІ з’явилася інформація про смерть короля Великої Британії. У пабліках оприлюднили нібито скріншот із сайту королівської родини. Водночас, такого повідомлення немає на сайті Букінгемського палацу, в соцмережах королівської родини. Про смерть Чарльза не написали провідні британські ЗМІ. Інформація виявилася хибною.

Щоб спростувати такі чутки, Букінгемський палац опублікував нові знімки правителя. 19 березня 75-річний Чарльз зустрівся з ветеранами Корейської війни. На заході король був у гарному настрої і виглядав дуже бадьоро.