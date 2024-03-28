42-летняя Лилия Ребрик в черном боди поразила идеальной фигурой после родов (фото)

Лилия Ребрик мечтает возвратиться на сцену театра

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которую недавно выписали из роддома, поразила поклонников своим роскошным видом. Она предстала в необычном образе на черно-белых кадрах.

На странице в Instagram Ребрик обнародовала свежее красивое фото, где звезда позирует в боди черного цвета, куртке-косухе и с вечерним макияжем. Лилия также написала пост, наполненный оптимизмом.

"У меня самая главная роль в жизни – я мама! Играю эту роль уже в третий раз и это на самом деле моя любимая роль! Но скучаю по театру, по зрителям, по волнению перед выходом на сцену и эмоциям уже после сыгранного спектакля. Итак, еще совсем немного и я снова зажгу на сцене своего родного Молодого театра. Скоро увидимся!" – написала Ребрик.

Лилия Ребрик в косухе

Фанаты были в восторге и осыпали Лилю комплиментами.

"Приветствую, Лиля! Ждем новых спектаклей и историй".

"Главное, все роли вами сыграны на отлично".

"Секси-мама".

Тем не менее, были и те пользователи, которым не понравился откровенный вид звезды. На это Лиля с юмором ответила: "Ой, так хотелось поздравить именно в нижнем! Так, чтобы в груди шкварчало".

Ранее "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик делилась секретами третьей беременности. Звезда чувствовала себя очень счастливой.