76-річний Шварценеггер з’явився з кардіостимулятором на свіжому фото

Актор відновлюється після операції та звернувся до фанатів

Американський культурист, колишній 38-й губернатор Каліфорнії, актор і зірка фільмів "Термінатор" Арнольд Шварценеггер нещодавно ліг під хірургічний скальпель, щоб встановити кардіостимулятор — пристрій із батарейним живленням, який допомагає контролювати ритм серця, передаючи крихітні електричні імпульси.

Фото вже із вбудованим кардіостимулятором "Залізний Арні" виклав на своїй сторінці в Інстаграмі. Знаменитість, якому цього року світить 77 років, звернувся до своїх шанувальників зі словами подяки за підтримку.

Також актор повідомив фанатів серіалу FUBAR, в якому він виконує головну роль, що, попри проблеми зі здоров’ям, проєкт буде продовжено на другий сезон. Він назвав дату, коли розпочне зйомки у шоу.

"Дякую! Я отримав стільки хороших повідомлень з усього світу, але багато хто запитував, чи не викличе мій кардіостимулятор проблеми з другим сезоном FUBAR. Абсолютно ні. Я буду готовий до зйомок у квітні", — написав Арні.

Шварценеггер переніс операцію із встановлення кардіостимулятора після трьох операцій на відкритому серці. Його перша операція відбулася в 1997 році, тоді йому замінили легеневі та аортальні клапани. Він заміняв їх знову у 2018 та 2020 роках. У підкасті Arnold’s Pump Club актор заявив, що рубцева тканина після останньої операції викликала нерегулярне серцебиття і лікарі порадили йому встановити кардіостимулятор.

"Я підтримував зв’язок зі своєю медичною командою і вони відвідують мене особисто, принаймні один раз на рік, щоб пройти повне обстеження і подивитися, як поживає моє серце. Таке життя з генетичним захворюванням серця. Але ви не почуєте, як я скаржусь", — сказав Арні.

FUBAR – американський телесеріал у жанрі шпигунського бойовика та комедії. За сюжетом, головний герой Люк (Арнольд Шварценеггер) та його дочка Емма (Моніка Барбаро) багато років приховували один від одного, що є оперативниками ЦРУ. Дізнавшись правду, вони розуміють, що не знали нічого одне про одного. Прем’єра шоу відбулася 25 травня 2023 року на Netflix. У червні 2023 року серіал продовжили на другий сезон.

Раніше повідомлялося, що в січні Арнольда Шварценеггера затримали на митниці в аеропорту Мюнхена. Причиною затримання став дорогий наручний годинник, який актор через незнання не задекларував і хотів продати з аукціону. Звичайно, його оштрафували на 35 тисяч євро, але все ж Арні продав аксесуар за 270 тисяч євро і відправив їх на благодійність на захист клімату.