76-летний Шварценеггер показался с кардиостимулятором на свежем фото

Актер восстанавливается после операции и обратился к фанатам

Американский культурист, бывший 38-й губернатор Калифорнии, актер и звезда фильмов "Терминатор" Арнольд Шварценеггер недавно лег под хирургический скальпель, чтобы установить кардиостимулятор — устройство с батарейным питанием, которое помогает контролировать ритм сердца, передавая крошечные электрические импульсы.

Фото уже со встроенным кардиостимулятором "Железный Арни" выложил на своей странице в Инстаграме. Знаменитость, которому в этом году светит 77 лет, обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку.

Также актер сообщил фанатам сериала FUBAR, в котором он исполняет главную роль, что несмотря на проблемы со здоровьем, проект будет продлен на второй сезон. Он назвал дату, когда приступит к съемкам в шоу.

"Спасибо! Я получил столько хороших сообщений со всего мира, но многие спрашивали, не вызовет ли мой кардиостимулятор проблемы со вторым сезоном FUBAR. Абсолютно нет. Я буду готов к съемкам в апреле", — написал Арни.

Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора после трех операций на открытом сердце. Его первая операция состоялась в 1997 году, тогда ему заменили легочный и аортальный клапаны. Он заменял их снова в 2018 и 2020 годах. В подкасте Arnold's Pump Club актер заявил, что рубцовая ткань после последней операции вызвала нерегулярное сердцебиение, и врачи посоветовали ему установить кардиостимулятор.

"Я поддерживал связь со своей медицинской командой и они посещают меня лично, по крайней мере, один раз в год, чтобы пройти полное обследование и посмотреть, как поживает мое сердце. Такова жизнь с генетическим заболеванием сердца. Но вы не услышите, как я жалуюсь", — сказал Арни.

FUBAR — американский телесериал в жанре шпионского боевика и комедии. По сюжету, главный герой Люк (Арнольд Шварценеггер) и его дочь Эмма (Моника Барбаро) много лет скрывали друг от друга, что являются оперативниками ЦРУ. Узнав правду, они понимают, что не знали ничего друг о друге. Премьера шоу состоялась 25 мая 2023 года на Netflix. В июне 2023 года сериал продлили на второй сезон.

Ранее сообщалось, что в январе Арнольд Шварценеггер был задержан на таможне в аэропорту Мюнхена. Причиной задержания стали дорогостоящие наручные часы, которые актер по незнанию не задекларировал и хотел продать с аукциона. Конечно, его оштрафовали на 35 тысяч евро, но все же Арни продал аксессуар за 270 тысяч евро і отправил их на благотворительность в защиту климата.