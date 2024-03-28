Перший спільний вихід за 10 років: який вигляд зараз мають усі троє дітей покійного Майкла Джексона (фото)

Нащадки, яким ще немає 30-ти, вшанували пам’ять свого знаменитого батька

Американській співачці Періс Джексон, дочці покійного "короля попмузики" Майкла Джексона, не вперше виходити на червону доріжку світських заходів. Лише нещодавно 25-річна виконавиця позувала папараці у сексуальній сукні на вечірці у Лос-Анджелесі. І ось учора, 27 березня, дівчина зі своїми братами, 27-річним Прінсом та 22-річним "Біджі", приєдналася до гостей на прем’єрі особливого мюзиклу.

У середу в Лондоні відбувся показ мюзиклу на честь покійного Майкла Джексона під назвою MJ The Musical. Нащадки зірки, що помер у 2009 році, прийшли на захід, і це їх перша спільна поява за 10 років. Востаннє вони разом виходили на червону доріжку у 2012 році, пише justjared.

Для заходу Періс обрала сукню теракотового відтінку із прозорими довгими рукавами бренду Giambattista Valli. Доповнила свій образ співачка сумкою на ланцюжку Stella McCartney та завершила лук коричневими сандалями з ремінцями.

Прінс, Періс і "Біджі" Джексон у Лондоні. Фото: Getty Images

Брати дівчини носили класичні чорні костюми — Прінс додав червоного відтінку до своєї сорочки на ґудзиках, яку він поєднував із чорною краваткою, а "Біджі" одягнув розстебнуту білу сорочку.

Відомо, що у Майкла Джексона після смерті залишилося троє дітей. Принц Майкл Джозеф Джексон молодший і Періс-Майкл Кетрін Джексон від шлюбу з Деббі Роу, а пізніше від сурогатної матері народився Прінс Майкл Джексон II (Bigi "Біджі").

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Бейонсе похвалилася ковбойським образом. Зірка нагадала про вихід свого нового альбому Cowboy Carter.