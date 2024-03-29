Хто заплатив за теракт у "Крокус Холлі": ЗМІ виявили криптогаманець бойовиків

Ідентифіковано 143 загиблих

Російське опозиційне видання "Важливі історії" виявило в Telegram криптогаманець таджицького крила терористичного угруповання ІДІЛ "Вілаят Хорасан", яке може бути організатором теракту у підмосковному "Крокус Сіті Холлі". Одразу після теракту в Підмосков’ї звідти було виведено 2 525 доларів — саме таку суму, за словами затриманих за причетність до терористичного акту, вони встигли отримати на карту.

Як пишуть "Важливі історії", вони знайшли низку Telegram-чатів, які за низкою ознак пов’язані з таджицьким крилом терористичного угрупування ІДІЛ "Вілаят Хорасан". За словами людини, яка розмовляє таджицькою мовою, їх учасники спілкувалися спотвореною таджицькою з використанням незрозумілого сленгу. У спілкуванні вони використовують таджицьку з вкрапленнями російської, фарсі та арабської мов. У цих спільнотах проводяться онлайн-ефіри проповідей людей, пов’язаних з "Вілаят Хорасан".

Як розповів затриманий за теракт у "Крокусі" Фарідуні, він слухав якісь проповіді в Telegram, далі на нього вийшов невідомий та запропонував влаштувати масове вбивство. Він же, за словами підозрюваного, після того, як завдання було виконане, заплатив 250 тисяч рублів з обіцяних 500 тисяч.

Як встановили журналісти, на початку березня один із членів чату, де, ймовірно, вербують бойовиків, розмістив посилання на збір криптовалюти нібито на допомогу "сім’ям полонених" (терористів ІДІЛ, які відбувають тюремні терміни). Незабаром ця людина видалила свій обліковий запис. Мови каналу, де збирають крипту — російська та таджицька. Там також публікується контент з ісламістською пропагандою російською мовою.

Транзакції гаманця ІДІЛ-К та заклик до збору у зв’язаному з угрупованням каналі

Зазначається, що USDT-гаманець, про який йдеться, було створено 14 березня і туди одразу надійшло 550 доларів. Наступні транші — 325, двічі по 550 і 1100 доларів (загальна сума 2 525 доларів) — надходили та виводились у день теракту (22 березня). Гроші виводили на гаманець TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa. За офіційними даними, це гаманець криптобіржі ByBit, яка досі працює у Росії (таких криптобірж залишилося дуже мало). Операції з використанням гаманця припинилися того ж дня.

Адреса гаманця на сайті ByBit

Нагадаємо, у Слідчому комітеті РФ заявили, що бойовиків, які здійснили теракт у "Крокусі", нібито фінансувала Україна. Цим нібито займалися "українські націоналісти".

Як повідомляв "Телеграф", 25 березня терористи з організації "Ісламська держава Іраку та Леванту — Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) нібито анонсували нові теракти в Росії. Так вони погрожують помститися за тортури членів організації, які влаштували теракт у "Крокус Сіті Холлі".