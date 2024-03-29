Зірковий візажист Андрюшин назвав найвибагливішу українську співачку (фото)

Єгор регулярно показує творчі експерименти з артистами

Зірковий візажист Єгор Андрюшин, який перетворив Олю Цибульську на руду бестію, розповів, хто зі знаменитостей був дуже вимогливий під час його роботи над образом. На сторінці в Instagram Єгор регулярно показує творчі експерименти, перевтілюючи багатьох артистів, кожна його робота – це витвір мистецтва.

В інтервʼю Славі Дьоміну на YouTube візажист уточнив, що дуже непросто було з Наталею Могилевською. Єгор розуміє, що для зірок дуже важливо мати ефектний вигляд.

"Найбільш вимогливою була, мабуть, Наталія Могилевська. Але це класно. Якщо ти йдеш перший раз до майстра, це зрозуміло, що кожна артистка хвилюється, який вигляд вона має. Вона повинна бути вимоглива до того, як їй фарбують обличчя. Але ми круто співпрацювали, знайшли спільну мову, і вона була дуже задоволена", – поділився блогер.

Наталя Могилевська без макіяжу

Додамо, що з Могилевською Андрюшин співпрацював у лютому цього року. Тоді артистка показала себе без гриму, а згодом вразила шанувальників перевтіленням.

Наталія Могилевська з макіяжем

Експеримент дуже сподобався підписникам. Тоді відео миттєво зібрало 18 тисяч лайків.

Раніше "Телеграф" писав, що Маша Єфросиніна показала себе з макіяжем та без. Єфросиніна виразно підкреслила очі, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.