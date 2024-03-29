Звездный визажист Андрюшин назвал самую требовательную украинскую певицу (фото)

Егор регулярно показывает творческие эксперименты с артистами

Звездный визажист Егор Андрюшин, превративший Олю Цыбульскую в рыжую бестию, рассказал, кто из знаменитостей был очень требователен во время его работы над образом. На странице в Instagram Егор регулярно показывает творческие эксперименты с внешностью артистов, каждая его работа – это произведение искусства.

В интервью Славе Демину на YouTube визажист уточнил, что очень непросто было с Натальей Могилевской. Егор понимает, что для звезд очень важно выглядеть эффектно.

"Самой требовательной была, пожалуй, Наталья Могилевская. Но это классно. Если ты идешь первый раз к мастеру, это понятно, что каждая артистка волнуется, как она выглядит. Она должна быть требовательна к тому, как ей красят лицо. Но мы круто сотрудничали, нашли общий язык, и она была очень довольна", – поделился Андрюшин.

Наталья Могилевская без макияжа

Добавим, что с Могилевской Андрюшин сотрудничал в феврале этого года. Тогда артистка показала себя без грима, а затем поразила поклонников перевоплощением.

Наталья Могилевская с макияжем

Эксперимент очень понравился подписчикам. Тогда видео мгновенно собрало 18 тысяч лайков.

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