"Моєму здивуванню не було меж": зірки поділилися найкумеднішими історіями до Дня сміху

Знаменитості розповіли свої історії до свята

У календарі на другий весняний місяць можна побачити Міжнародний день сміху. В Україні та світі його відзначають першого квітня. Цього дня є традиція жартувати над рідними, близькими, друзями чи просто знайомими. До цього веселого свята відомі публічні особистості поділилися смішними історіями, які з ними траплялися.

"Телеграф" зібрав історії як молодих виконавців, так і вже добре впізнаваних артистів, з якими траплялися веселі випадки у День сміху та не тільки.

Оля Цибульська

Артистка мала дуже несподівану ситуацію. Чоловік вирішив розіграти її, але не у День сміху, а у Новий рік. Він просто замовив її виступ у свято, заплативши кошти. Директор виконавиці не знав, що замовником була її рідна людина. За словами Цибульської, вона була дуже приємно здивована такому сюрпризу. Тоді їй вдалося добре відпочити у Новий рік.

"Моєму здивуванню не було меж, коли о 22:00 я зайшла в зал і побачила найрідніших. Тоді й зрозуміла, хто мене "замовив". До речі, це був єдиний Новий рік, коли я відпочила та кайфанула. Подарунок виявився дуже милим і приємним", — поділилась жінка.

Анастасія Цимбалару

Відома акторка зізналась, що для неї став справжнім розіграшем — подарунок від сестри. Річ у тім, що Анастасія замовляла на День народження набір косметики, який прописала у вішлісті. Сестра поділилась з Цимбалару, що обрала для неї дуже хороший бренд. Однак, щось пішло не так.

"Після таких переконливих розповідей я вже уявляла найрозкішніший бокс з косметикою та те, як буду нею користуватися кожного ранку. Я з нетерпінням чекала подарунок і ось настав момент, коли я його отримала. Знаєте, що було на місці розкішного боксу з косметикою? Пакет з пробниками! Тоді для мене це було — справжнє очікування та реальність", — зазначила знаменитість.

Утім, згодом рідна людина таки подарувала акторці вдалий презент, який їй справді подобався.

Masha Danilova

Виконавиця зізналась, що намагається до всіх подій у житті ставитися з гумором. Дівчина полюбляє першою жартувати над людьми в своєму оточенні. Вона розігрує своїх друзів телефоном, хоча стримувати сміх їй буває непросто.

"Іноді я телефоную комусь з незнайомого номеру і представляюсь працівником банку, чи магазину, чи служби доставки. Спочатку я ледве стримую сміх, коли людина намагається зрозуміти, що відбувається і чому їй раптом хтось телефонує. Дуже весело слухати цей спантеличений голос. Проте потім, коли людина здогадується, що це я їх розігрую, то весело стає обом", — розповіла артистка.

За словами Маші, така традиція дозволяє покращити настрій близьким, навіть якщо перебуває далеко від них.

Lada

Співачка та ведуча поділилась, що одні з найприємніших спогадів у її житті, повʼязані саме з розіграшами. Один з них — відбувся у день народження: дівчина сказала своїм друзям, що не відзначатиме. У саме свято співачці стало сумно, що ніхто не прийшов її привітати. Однак, одна з подруг попросила приїхати її, щоб допомогти їй з навчанням. Так, друзі її розіграли та влаштували сюрприз.

"Коли я приїхала до її будинку, то виявилося що там нікого не було, принаймні мені так здалося. Я почала ходити навколо будинку та телефонувати подрузі. Яким же було моє здивування, коли за декілька хвилин вона зʼявилась з найближчим колом друзів. Вони сказали, що не могли залишити мене одною в цей день, тому вирішили влаштувати камерне домашнє святкування", — розповіла виконавиця.

Як розповіла LADA, це був найкращий розіграш у її житті, тому в неї залишилися з того дня лише найкращі спогади.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Оля Цибульська випустила нову пісню та кліп — "Наша історія". У ній розповідається романтична історія двох незнайомих жінок, між якими виникли сильні почуття.