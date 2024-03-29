Напівголий Тарас Цимбалюк пожартував, що його підловили біля душової кабінки (фото)

Тарас підняв настрій підписникам сміливим кадром

Відомий український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який нещодавно отримав повістку, потішив шанувальниць відвертим кадром. Як відомо, його упіймали біля душової під час повітряної тривоги.

На сторінці в Instagram Тарас жартівливо написав коротку історію раптового кадру. Актор у точнив, що не планував фотосесію.

"Ї**ча тривога знову не давала нормально спати… але, вкотре, низький уклін нашим силам ппо і подяка фотографу, який підловив мене зранку біля душової кабінки…", — написав він.

Тарас - втілення магнетизму

Тарас і справді має сексуальний вигляд та ненароком може викликати чуттєві фантазії у прекрасної половини людства. На фото він напівоголений, лише злегка прикритий рушником, а ще з підкачаним тілом та в татуюваннях. Плюс – брутальний погляд і цигарка у зубах. Це справжній виклик для жінок.

Підписники бурхливо відреагували на пост знаменитості. "Де знаходиться ця душова кабінка?" — цікавились дівчата.

Жінки не стримували свого захвату

"Поставлю просто сердечко, не впевнена, що мамі трьох дітей пасує писати більше… але це підпал з самого ранку".

"Ну таке не можна жінкам показувати з самого ранку".

"Що за такий гарячий контент з самого ранку?! Так зразу і проснутися можна".

Дехто порадив Тарасові кидати шкідливу звичку.

"Куріння — шкідливо для вашого здоров'я".

Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Цимбалюк обурився на українців, які співчувають смерті Навального. Актор наголосив на тому, що люди дотепер продовжують вірити у "хороших руських".