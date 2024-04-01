"Моему удивлению не было предела": звезды поделились самыми забавными историями ко Дню смеха

Знаменитости рассказали свои истории к празднику

В календаре на второй весенний месяц можно увидеть Международный день смеха. В Украине и в мире его отмечают первого апреля. В этот день есть традиция шутить над родными, близкими, друзьями или просто знакомыми. До этого веселого праздника известные публичные личности поделились смешными историями, которые с ними случались.

"Телеграф" собрал истории как молодых исполнителей, так и хорошо узнаваемых артистов, с которыми случались веселые случаи в День смеха и не только.

Оля Цыбульская

Артистка имела очень неожиданную ситуацию. Муж решил разыграть ее, но не в День смеха, а в Новый год. Он просто заказал ее выступление в праздник, заплатив деньги. Директор исполнительницы не знал, что заказчиком был ее родной человек. По словам Цыбульской, она была очень приятно удивлена такому сюрпризу. Тогда ей удалось хорошо отдохнуть в Новый год.

"Моему удивлению не было предела, когда в 22:00 я зашла в зал и увидела самых родных. Тогда и поняла, кто меня "заказал". Кстати, это был единственный Новый год, когда я отдохнула и кайфанула. Подарок оказался очень милым и приятным", — поделилась женщина.

Анастасия Цимбалару

Известная актриса призналась, что для нее стал настоящим розыгрышем подарок от сестры. Дело в том, что Анастасия заказывала в День рождения набор косметики, который прописала в виш-листе. Сестра поделилась с Цимбалару, что выбрала для нее очень хороший бренд. Однако что-то пошло не так.

"После таких убедительных рассказов я уже представляла самый роскошный бокс с косметикой и то, как буду ею пользоваться каждое утро. Я с нетерпением ждала подарок и вот настал момент, когда я его получила. Знаете, что было на месте роскошного бокса с косметикой? Пакет из пробниками! Тогда для меня это было — настоящее ожидание и реальность", — отметила знаменитость.

Впрочем, впоследствии родной человек подарил актрисе удачный презент, который ей действительно нравился.

Masha Danilova

Исполнительница призналась, что пытается ко всем событиям в жизни относиться с юмором. Девушка любит первую шутить над людьми в своем окружении. Она разыгрывает своих друзей по телефону, хотя сдерживать смех ей бывает непросто.

"Иногда я звоню кому-то из незнакомого номера и представляюсь работником банка, магазина или службы доставки. Сначала я еле сдерживаю смех, когда человек пытается понять, что происходит и почему ему вдруг кто-то звонит. Очень весело слушать этот озадаченный голос. Однако потом, когда человек догадывается, что это я их разыгрываю, то весело становится обоим", — рассказала артистка.

По словам Маши, такая традиция позволяет улучшить настроение близким, даже если находится вдали от них.

Лада

Певица и ведущая поделилась, что одни из самых приятных воспоминаний в ее жизни связаны именно с розыгрышами. Один из них состоялся в день рождения: девушка сказала своим друзьям, что не будет отмечать. В сам праздник певице стало грустно, что никто не пришел ее поздравить. Однако одна из подруг попросила приехать ее, чтобы помочь ей с учебой. Так, друзья ее разыграли и устроили сюрприз.

"Когда я приехала в ее дом, то оказалось что там никого не было, по крайней мере мне так показалось. Я начала ходить вокруг дома и звонить подруге. Какое же было мое удивление, когда через несколько минут она появилась с ближайшим кругом друзей. Они сказали, что не могли оставить меня одной в этот день, поэтому решили устроить камерное домашнее празднование", — рассказала исполнительница.

Как рассказала LADA, это был самый лучший розыгрыш в ее жизни, поэтому у нее остались с того дня только самые лучшие воспоминания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Оля Цыбульская выпустила новую песню и клип — "Наша история". В ней рассказывается романтическая история двух незнакомых женщин, между которыми возникли сильные чувства.