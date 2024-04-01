Святослав Вакарчук показав весняний кадр з мамою та вразив схожістю з нею (фото)

Лідер "океанів" поїхав у Мукачево з мамою

Український співак Святослав Вакарчук оприлюднив рідкісне спільне фото з мамою. Із Світланою Олександрівною він поїхав в Мукачево.

На сторінці в Instagram лідер "Океану Ельзи" розмістив нещодавно зроблене селфі. Фанати одразу помітили, що мама і син дуже схожі.

"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачево. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", – написав Святослав.

Святослав Вакарчук з мамою

На фото Світлана Олександрівна позувала у блакитній сорочці та з яскравою червоною помадою на губах. Вакарчук був у чорній шкіряній куртці й сонцезахисних "авіаторах".

Прихильники доброзичливо відгукнулися на світлину та зробили чимало компліментів і артистові, і його мамі.

"Святослав, ми Вас любимо, Ви найкращий!"

"Найкращий співак в найкращому місті"

"Такі схожі!"

"Дуже рада за вас! Це чудова розрядка для нервової системи. Поєднання приємного з корисним".

Додамо, що артист рідко показує сімейні фото або ж розповідає про особисте життя. Святослав особисте тримає за сімома замками і переважно зайнятий творчістю та волонтерською діяльністю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт "Океан Ельзи" показав, як кипить робота на новим альбомом у студії. В честь 30 Дня народження, учасники вирішили презентувати новий альбом вперше за сім років.