Святослав Вакарчук показав весняний кадр з мамою та вразив схожістю з нею (фото)
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Лідер "океанів" поїхав у Мукачево з мамою
Український співак Святослав Вакарчук оприлюднив рідкісне спільне фото з мамою. Із Світланою Олександрівною він поїхав в Мукачево.
На сторінці в Instagram лідер "Океану Ельзи" розмістив нещодавно зроблене селфі. Фанати одразу помітили, що мама і син дуже схожі.
"Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачево. Дякую мамі за спогади та весняний настрій", – написав Святослав.
На фото Світлана Олександрівна позувала у блакитній сорочці та з яскравою червоною помадою на губах. Вакарчук був у чорній шкіряній куртці й сонцезахисних "авіаторах".
Прихильники доброзичливо відгукнулися на світлину та зробили чимало компліментів і артистові, і його мамі.
- "Святослав, ми Вас любимо, Ви найкращий!"
- "Найкращий співак в найкращому місті"
- "Такі схожі!"
- "Дуже рада за вас! Це чудова розрядка для нервової системи. Поєднання приємного з корисним".
Додамо, що артист рідко показує сімейні фото або ж розповідає про особисте життя. Святослав особисте тримає за сімома замками і переважно зайнятий творчістю та волонтерською діяльністю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт "Океан Ельзи" показав, як кипить робота на новим альбомом у студії. В честь 30 Дня народження, учасники вирішили презентувати новий альбом вперше за сім років.