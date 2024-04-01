Святослав Вакарчук показал весенний кадр с мамой и поразил сходством с ней (фото)

Лидер "океанов" уехал в Мукачево с мамой

Украинский певец Святослав Вакарчук обнародовал редкое совместное фото с матерью. Со Светланой Александровной он уехал в родной город — Мукачево.

На странице в Instagram лидер "Океана Эльзы" разместил свежее селфи. Фанаты сразу заметили, что мама и сын очень похожи.

"Редко приходится провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", — написал Святослав.

Святослав Вакарчук с мамой

На фото Светлана Александровна позировала в голубой рубашке и с красной помадой на губах. Вакарчук был в черной кожаной куртке и солнцезащитных "авиаторах".

Поклонники доброжелательно отозвались на фотографию и сделали много комплиментов и артисту, и его маме.

"Святослав, мы Вас любим, Вы лучший!"

"Такие похожие!"

"Очень рада за вас! Это отличная разрядка для нервной системы. Сочетание приятного с полезным".

"Лучший певец в лучшем городе"

Добавим, что артист редко показывает семейные фото или рассказывает о личной жизни, обычно он все держит в тайне. Святослав сосредоточен на творчестве и волонтерской деятельности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Океан Эльзы" показала, как кипит работа на новом альбоме в студии. В честь 30-го Дня рождения, участники решили презентовать новый альбом впервые за семь лет.