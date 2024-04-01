"Мама" Вєрки Сердючки показала, як розважається з Андрієм Данилком (фото)

Знаменитість часто показує себе з колегою

"Мама" Вєрки Сердючки минулого року показувала, як виглядає її донька. Тепер акторка оприлюднила світлину зі своїм колегою — Андрієм Данилко, чим дуже порадувала прихильників.

У своєму інстаграмі Інна Білокінь поширила нове фото з Андрієм Данилко. Вони були повністю у чорному одязі, що є традиційним для виконавця ролі Вєрки Сердючки. Андрій одягнув чорну куртку, кепку та маску. Тоді як Інна — светр і безрукавку.

На світлинах видно, що жінка вирішила пожартувати і одягнула на голову, м'яку подушку для сидіння. Вона дуже кумедно виглядала та на другому фото сама сміялась з цієї ідеї. Білокінь вирішила жартівливо підписати світлину: "Красень і дуринда".

Користувачам мережі теж сподобалися кадри гумористів. Вони висловили свої компліменти "мамі" Вєрки Сердючки та Андрію Данилку.

"А справжню красу очима не побачиш. Людей, з якими хочеться йти по житті, обирають серцем. Люблю вас обох".

"Це любов".

"Ви — бомбезні".

"У тренді".

"Обожнюю".

"Босс для мами".

Раніше "Телеграф" писав, чому Андрій Данилко постійно з'являється на зніманнях у чорній спортивній кофті та масці. Він пояснив, що одягає яскраві вбрання лише, коли виступає як Вєрка Сердючка. А коли він не перебуває в образі персонажа, йому комфортніше бути у простому одязі.