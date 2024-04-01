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"Мама" Вєрки Сердючки показала, як розважається з Андрієм Данилком (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Як Інна Білоконь проводить час з Андрієм Данилком Новина оновлена 01 квітня 2024, 10:15
Як Інна Білоконь проводить час з Андрієм Данилком. Фото Інстаграм Інни Білокінь

Знаменитість часто показує себе з колегою

"Мама" Вєрки Сердючки минулого року показувала, як виглядає її донька. Тепер акторка оприлюднила світлину зі своїм колегою — Андрієм Данилко, чим дуже порадувала прихильників.

У своєму інстаграмі Інна Білокінь поширила нове фото з Андрієм Данилко. Вони були повністю у чорному одязі, що є традиційним для виконавця ролі Вєрки Сердючки. Андрій одягнув чорну куртку, кепку та маску. Тоді як Інна — светр і безрукавку.

Андрій Данилко та Інна Білокінь

На світлинах видно, що жінка вирішила пожартувати і одягнула на голову, м'яку подушку для сидіння. Вона дуже кумедно виглядала та на другому фото сама сміялась з цієї ідеї. Білокінь вирішила жартівливо підписати світлину: "Красень і дуринда".

Інна Білокінь сміється

Користувачам мережі теж сподобалися кадри гумористів. Вони висловили свої компліменти "мамі" Вєрки Сердючки та Андрію Данилку.

  • "А справжню красу очима не побачиш. Людей, з якими хочеться йти по житті, обирають серцем. Люблю вас обох".
  • "Це любов".
  • "Ви — бомбезні".
  • "У тренді".
  • "Обожнюю".
  • "Босс для мами".
Користувачці мережі подобається світлина гумористів
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Раніше "Телеграф" писав, чому Андрій Данилко постійно з'являється на зніманнях у чорній спортивній кофті та масці. Він пояснив, що одягає яскраві вбрання лише, коли виступає як Вєрка Сердючка. А коли він не перебуває в образі персонажа, йому комфортніше бути у простому одязі.

Теги:
#Андрій Данилко #Вірка Сердючка