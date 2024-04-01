"Мама" Верки Сердючки показала, как развлекается с Андреем Данилко (фото)

Знаменитость часто показывает себя с коллегой

"Мама" Верки Сердючки в прошлом году показывала, как выглядит ее дочь. Теперь актриса обнародовала фотографию со своим коллегой — Андреем Данилко, чем очень порадовала поклонников.

В своем инстаграмме Инна Билоконь распространила новое фото с Андреем Данилко. Они были полностью в черной одежде, традиционной для исполнителя роли Верки Сердючки. Андрей надел черную куртку, кепку и маску. В то время как Инна — свитер и безрукавку.

На фотографиях видно, что женщина решила пошутить и надела на голову мягкую подушку для сидения. Она очень забавно выглядела и на втором фото сама смеялась над этой идеей. Билоконь решила шутливо подписать фотографию: "Красавец и дуринда".

Пользователям сети тоже приглянулись кадры юмористов. Они выразили свои комплименты "маме" Верки Сердючки и Андрею Данилко.

"А настоящую красоту глазами не увидишь. Людей, с которыми хочется идти по жизни, выбирают сердцем. Люблю вас обоих".

"Это любовь".

"Вы — бомбезные".

"В тренде".

"Обожаю".

"Босс для мамы".

Ранее Телеграф писал, почему Андрей Данилко постоянно появляется на съемках в черной спортивной кофте и маске. Он объяснил, что одевает яркие наряды только, когда выступает как Верка Сердючка. А когда он не находится в образе персонажа, ему комфортнее быть в простой одежде.