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"Мама" Верки Сердючки показала, как развлекается с Андреем Данилко (фото)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Инна Билоконь и Андрей Данилко показали, как проводят время Новость обновлена 01 апреля 2024, 10:15
Инна Билоконь и Андрей Данилко показали, как проводят время. Фото Инстаграм Инны Белоконь

Знаменитость часто показывает себя с коллегой

"Мама" Верки Сердючки в прошлом году показывала, как выглядит ее дочь. Теперь актриса обнародовала фотографию со своим коллегой — Андреем Данилко, чем очень порадовала поклонников.

В своем инстаграмме Инна Билоконь распространила новое фото с Андреем Данилко. Они были полностью в черной одежде, традиционной для исполнителя роли Верки Сердючки. Андрей надел черную куртку, кепку и маску. В то время как Инна — свитер и безрукавку.

Андрей Данилко и Инна Билоконь

На фотографиях видно, что женщина решила пошутить и надела на голову мягкую подушку для сидения. Она очень забавно выглядела и на втором фото сама смеялась над этой идеей. Билоконь решила шутливо подписать фотографию: "Красавец и дуринда".

Инна Билоконь смеется

Пользователям сети тоже приглянулись кадры юмористов. Они выразили свои комплименты "маме" Верки Сердючки и Андрею Данилко.

  • "А настоящую красоту глазами не увидишь. Людей, с которыми хочется идти по жизни, выбирают сердцем. Люблю вас обоих".
  • "Это любовь".
  • "Вы — бомбезные".
  • "В тренде".
  • "Обожаю".
  • "Босс для мамы".
Пользователю сети нравится фотография юмористов
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Ранее Телеграф писал, почему Андрей Данилко постоянно появляется на съемках в черной спортивной кофте и маске. Он объяснил, что одевает яркие наряды только, когда выступает как Верка Сердючка. А когда он не находится в образе персонажа, ему комфортнее быть в простой одежде.

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#Андрей Данилко #Вєрка Сердючка