Христина Соловій неочікувано розповіла про нового коханого

Співачку після розриву з Жаданом поглинули нові стосунки

Українська співачка Христина Соловій після розриву з українським письменником і волонтером Сергієм Жаданом не спілкується з ним. Знаменитість, яка ініціювала розрив, доволі болісно переживала непростий період у своєму житті, бо не могла жити на два фронти.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Люкс ФМ" артистка повідомила, що її поглинули нові стосунки. Христина поділилася, що її коханий, з яким вона зраджувала письменника, є військовослужбовцем, інші деталі про новий роман вона не розголошувала.

Соловій і Жадан після розриву не спілкуються

Христина уточнила, що не готова до шлюбу й материнства, 30-річна співачка зізналася, що плануватиме такі серйозні речі максимум – "у 35 років".

Соловій також розповіла, як ставиться до інтимних стосунків із одруженим чоловіком. "Якщо він щасливо одружений, то я не буду з ним спати", – підкреслила вона.

Нагадаємо, що Христина Соловій зізнавалася, що ініціатором розриву стосунків із Жаданом була саме вона. Причиною стала її закоханість в іншого чоловіка. Артистка підкреслювала, що їхній союз з Жаданом був космічним, письменник, за словами артистки, кохав її більше, аніж вона його.

Раніше "Телеграф" писав, що Сергій Жадан бурхливо відреагував на чутки про розрив стосунків і Христиною Соловій. Фанати вирішили підтримати письменника.