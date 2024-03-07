"Що відбувається?!": Сергій Жадан бурхливо відреагував на останні чутки про розрив із Соловій

Після відвертого зізнання Соловій фанати Жадана влаштували флешмоб, аби підтримати його

Музикант та письменник Сергій Жадан вперше емоційно відреагував на одкровення співачки Христини Соловій, яка дала розлоге інтерв'ю Маші Єфросиніній. Стосунки з лідером гурту "Жадан і Собаки" артистка підтвердила в інтерв’ю телеведучій.

Знаменитість розповіла, що ініціатором роману був саме Сергій, а завершила стосунки Христина, бо закохалася в іншого чоловіка. Після відвертого зізнання Соловій фанати Жадана у мікроблозі X влаштували флешмоб, аби підтримати музиканта.

"Це стадія заперечення, пане. Потім будуть гнів, торг, депресія, але згодом стане легше. Тримайтеся, друже, весь Twitter за вас"

"Не засмучуйтесь, у вас залишилися собаки"

"Сергію Вікторовичу, тримайтеся!"

Фанати підтримують Жадана

Сергій Жадан на таку бурхливу підтримку фанатів відповів так, ніби не розуміє, про що взагалі йдеться.

"Що за х*йня?", "Що відбувається?" – написав він.

Фанати жартують та підтримують Жадана

Фанати висловили думку, що музикант так реагує, бо, ймовірно, що йому боляче через розрив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Цибульська зізналася, яку суму отримувала за один виступ. Співачка зробила дивовижне.