Кристина Соловий неожиданно рассказала о новом любимом

Певицу после разрыва с Жаданом увлекли новые отношения

Украинская певица Кристина Соловий после разрыва с украинским писателем и волонтером Сергеем Жаданом не общается с ним. Знаменитость, инициировавшая разрыв, довольно болезненно переживала непростой период, потому что не могла жить на два фронта.

В интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" артистка сообщила, что ее поглотили новые отношения. Кристина поделилась, что ее любимый, с которым она изменяла писателю, военнослужащий, другие детали о новом романе она не разглашала.

Соловий и Жадан после разрыва не общаются

Кристина также уточнила, что не готова к браку и материнству, 30-летняя певица призналась, что будет планировать такие серьезные вещи максимум – "в 35 лет".

Соловий рассказала, как относится к интимным отношениям с женатым мужчиной. "Если он счастливо женат, то я не буду с ним спать", – уточнила она.

Напомним, что Кристина Соловий признавалась, что инициатором разрыва отношений с Жаданом была именно она. Причиной стала ее влюбленность в другого мужчину. Артистка подчеркивала, что их союз с Жаданом был космическим, писатель, по словам Кристины, любил ее больше, чем она его.

Ранее "Телеграф" писал, что Сергей Жадан бурно отреагировал на слухи о разрыве отношений и Кристины Соловий. Фанаты решили поддержать писателя.