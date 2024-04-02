Елена Кравец рассказала об интересной встрече с Еленой Зеленской (фото)

Елена Зеленская была первой гостьей подкаста "Контента"

Украинская юмористка и телеведущая Елена Кравец, которая недавно рассказывала, вернется ли в "Квартал 95", поделилась, что впервые за долгое время встретилась с давней подругой и первой леди Еленой Зеленской. Эту встречу удалось организовать благодаря старшей дочери Кравец Марии, которая вела подкаст.

Во время интервью "ТУР Зірками" Елена Кравец уточнила, что супруга президента Украины Владимира Зеленского была первой гостьей подкаста "Контента" от собственного инициативного проекта "Ты как?" Она была в компании семилетней Полины Медведь и 21-летней Марии Кравец, дочери юмористки.

Воспоминания Елены Кравец

Давние подруги Кравец и Зеленская

Елена Кравец вспомнила, что диалог был кратким. Женщины обменялись вопросами о детях и обнялись.

"Моя дочь Маша вела подкаст в рамках программы "Ты как?". Героинями этого подкаста были семилетняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, обменялись несколькими словами о детях. И все", – вспомнила женщина.

Ранее Телеграф писал, что Елена Зеленская рассказывала, как справляется с ролью первой леди. Она подчеркнула, что эту миссию она не выбирала, но ей удалось ее полюбить.