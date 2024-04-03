Телеведуча Валентина Хамайко показала милі кадри підрослих дітей (фото)

Валентина виховує сина Михайла та доньку Мирославу

Телеведуча Лілія Ребрик днями показала милі сімейні кадри з новонародженою донькою. А ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко потішила шанувальників світлинами своїх дітей, які вже підросли та подорослішали. Валентина має сина Михайла та доньку Мирославу.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала рідкісні світлини двох помітно підрослих дітей. Валентина додала, що син та донька вчаться допомагати їй у господарстві.

Діти Хамайко

Зіркова мама повідомила, що така гармонія між дітьми буває не часто, останнім часом вони сваряться та не завжди можуть дійти згоди.

Мирослава та Михайло

"Які вони різні і як кожен намагається гнути й формувати свою лінію розвитку. Коли Мирослава і Михайло були зовсім малюками, то дуже мило спали в обіймах одне одного. Згодом вони почали трохи гиркатись, але в цілому вже бачу, як за пару років разом на гульки будуть бігати. Дуже сподіваюсь, що в майбутньому всі дитячі сварки будуть згадуватися, як милі історії-спогади. А підтримка і відчуття рідного плеча залишаться назавжди", — написала Хамайко.

Підписникам сподобався родинний контент та щасливі діти а кадрі. "Чудова сім'я", — наголосили вони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.