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Телеведуча Валентина Хамайко показала милі кадри підрослих дітей (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
42-річна Валентина Хамайко Новина оновлена 03 квітня 2024, 20:19
42-річна Валентина Хамайко. Фото instagram.com/valentinakhamaiko/

Валентина виховує сина Михайла та доньку Мирославу

Телеведуча Лілія Ребрик днями показала милі сімейні кадри з новонародженою донькою. А ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко потішила шанувальників світлинами своїх дітей, які вже підросли та подорослішали. Валентина має сина Михайла та доньку Мирославу.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала рідкісні світлини двох помітно підрослих дітей. Валентина додала, що син та донька вчаться допомагати їй у господарстві.

Діти Хамайко

Зіркова мама повідомила, що така гармонія між дітьми буває не часто, останнім часом вони сваряться та не завжди можуть дійти згоди.

Мирослава, Михайло
Мирослава та Михайло

"Які вони різні і як кожен намагається гнути й формувати свою лінію розвитку. Коли Мирослава і Михайло були зовсім малюками, то дуже мило спали в обіймах одне одного. Згодом вони почали трохи гиркатись, але в цілому вже бачу, як за пару років разом на гульки будуть бігати. Дуже сподіваюсь, що в майбутньому всі дитячі сварки будуть згадуватися, як милі історії-спогади. А підтримка і відчуття рідного плеча залишаться назавжди", — написала Хамайко.

Підписникам сподобався родинний контент та щасливі діти а кадрі. "Чудова сім'я", — наголосили вони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.

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#Діти #Телеведуча #Валентина Хамайко