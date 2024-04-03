Телеведущая Валентина Хамайко показала милые кадры подросших детей (фото)

Валентина воспитывает сына Михаила и дочь Мирославу

Телеведущая Лилия Ребрик на днях показала милые семейные кадры с новорожденной дочерью. А ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко порадовала поклонников фотографиями своих подросших и повзрослевших детей. У Валентины сын Михаил и дочь Мирослава.

На своей странице в Instagram ведущая показала редкие фотографии двух заметно подросших детей. Валентина добавила, что сын и дочь учатся помогать ей по хозяйству.

Дети Хамайко

Звездная мама сообщила, что такая гармония между детьми бывает не часто, в последнее время они ссорятся и не всегда могут прийти к согласию.

Мирослава и Михаил

"Какие они разные и как каждый пытается гнуть и формировать свою линию развития. Когда Мирослава и Михаил были совсем малышами, то очень мило спали в объятиях друг друга. Вскоре они начали немного рычать, но в целом уже вижу, как за пару лет вместе на дискотеку будут бегать. Очень надеюсь, что в будущем все детские ссоры будут вспоминаться, как милые истории-воспоминания. А поддержка и чувство родного плеча останутся навсегда", — написала Хамайко.

Подписчикам понравился семейный контент и счастливые дети в кадре. "Великолепная семья", — подчеркнули они.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.