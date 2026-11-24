Струмок впадає в Кирилівське озеро (басейн Дніпра)

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У вівторок, 24 листопада, з’явився знімок річки Сирець у Києві. На ньому видно, як кам’янистим річищем тече каламутна, майже біла вода.

Фото опублікував у Facebook місцевий блогер Кирило Степанець. На ньому легко помітити неприродний, молочний, колір води.

На знімку від 24 листопада видно відкриту ділянку русла Сирця

"SOS! Екологічна катастрофа на річці Сирець. Молочні ріки, кисільні береги. Зливають невідому субстанцію. Усе це потім потрапляє в Дніпро", – написав Степанець.

Кирило Степанець Джерело: facebook.com/kir.stepanets

Місце, де виявили забруднення

Зазначимо, це не перше забруднення Сирця. У ніч на 2 липня 2026 року після масованого російського обстрілу нафтопродукти потрапили в річку, а звідти – в Кирилівське озеро. Національна академія наук України повідомила, що біля виходу річки з колектора поблизу вулиці Богатирської шар нафтопродуктів сягав 5–7 см. Перші дослідження виявили гостру токсичність води в озері для водних організмів.

Про повторне незначне забруднення після ракетного удару 8 серпня повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу: до огляду 10 серпня загородження відновили, нових плям не виявили.

Після атаки дронів і пожежі на промисловому об’єкті 22 вересня залишки нафтової емульсії потрапили до поверхневого стоку. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації повідомив про плівку завтовшки 0,5 мікрона на Сирці.

Як повідомляв "Телеграф", під час російської атаки 19 листопада уламки безпілотника впали в Шевченківському районі Києва, де розташований Володимирський собор. Споруда має цікаву історію й оповита легендами.