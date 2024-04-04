Гурт O. Torvald, лідер якого служить в ЗСУ, випустив новий альбом "Втома" (відео)

У новому альбомі гурт поділився наболілим протягом повномасштабної війни

Лідер відомого українського гурту O.Torvald захищає Україну від російських окупантів, тому минулого року відкривав збір для свого підрозділу. Тепер колектив випустив новий альбом "Втома", у якому порушив важливі злободенні теми.

У новому альбомі O.Torvald йдеться про переживання українців під час великої війни, розпочатою Росією. Наприклад, Женя Галич особисто ділився, що лікував пост-травматичний синдром, тому підкреслив, як важливо звертатися за допомогою до фахівців.

Композиції створювали абсолютно всі учасники гурту, у тому числі барабанщик, гітарист, саундпродюсер. До альбому увійшли 16 треків, 10 з яких вже можна почути.

За словами лідера гурту, спільна творча робота вийшла плідною. Музиканти жили в одному будинку й створювали пісні протягом 8-10 годин. Вони не орієнтувалися у цих піснях на смаки аудиторії, а просто творили те, що їм подобається.

"В цьому релізі ми відпустили себе та дозволили собі робити те, що завжди хотіли, абсолютно не переживаючи чи сподобається це масам. Ви не знайдете на ньому спекулятивних треків про війну, свободу, волю і псевдопатріотизм", — висловився артист.

Новий альбом O.Torvald - "Втома"

Відомо, що Женя Галич та деякі інші учасники колективу приєдналися до лав ЗСУ ще на початку великого наступу росіян. Лише у 2023 році вони почали знову випускати пісні, як-от, "Дихай" та ЕР "Голосові". У треках використали аудіо-повідомлення побратимів Жені, коли вони перебували під Бахмутом.

Цікаво, що трек "Я повернусь" мав бути останнім, і невдовзі гурт планував припинити своє існування. Однак, глядачі все ж надихнули музикантів продовжувати свою діяльність.

Нещодавно "Телеграф" писав про відомого актора Гаріка Бірчу, який грав роль Вітальки в однойменному скетч-шоу. Чоловік з перших днів великої війни пішов захищати Україну від російських загарбників.