Группа O. Torvald, лидер которой служит в ВСУ, выпустила новый альбом "Усталость" (видео)

В новом альбоме группа поделилась наболевшим во время полномасштабной войны

Лидер известной украинской группы O.Torvald защищает Украину от российских оккупантов, поэтому в прошлом году открывал сбор для своего подразделения. Теперь коллектив выпустил новый альбом "Усталость", в котором затронул важные злободневные темы.

В новом альбоме O.Torvald говорится о переживаниях украинцев во время великой войны, начатой Россией. Например, Женя Галич лично делился, что лечил посттравматический синдром, поэтому подчеркнул, как важно обращаться за помощью к специалистам.

Композиции создавали абсолютно все участники группы, в том числе барабанщик, гитарист, саундпродюсер. В альбом вошли 16 треков, 10 из которых уже можно услышать.

По словам лидера группы, совместная творческая работа получилась плодотворной. Музыканты жили в одном доме и создавали песни в течение 8-10 часов. Они не ориентировались в этих песнях на вкусы аудитории, а просто творили то, что им нравится.

"В этом релизе мы отпустили себя и позволили себе делать то, что всегда хотели, абсолютно не переживая или понравится ли это массам. Вы не найдете на нем спекулятивных треков о войне, свободе, свободе и псевдопатриотизме", — высказался артист.

Новый альбом O.Torvald — "Усталость"

Известно, что Женя Галич и другие участники коллектива присоединились к рядам ВСУ еще в начале большого наступления россиян. Только в 2023 году они начали снова выпускать песни, например, "Дыши" и ЕР "Голосовые". В треках использовали аудио-сообщения собратьев Жене, когда они находились под Бахмутом.

Интересно, что трек "Я вернусь" должен быть последним, и вскоре группа планировала прекратить свое существование. Однако, зрители все же вдохновили музыкантов продолжать свою деятельность.

Недавно "Телеграф" писал об известном актере Гарике Бирче, который играл роль Витальки в одноименном скетч-шоу. Мужчина с первых дней великой войны пошел защищать Украину от российских захватчиков.