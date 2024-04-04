Мілла Йовович показала підрослу доньку та привітала її з днем народження (фото)

Мілла привітала доньку з 9-річчям

Голлівудська акторка Мілла Йовович, яка з перших днів великої війни в Україні підтримала українців, показала свіжі світлини своєї підрослої доньки. Доньці виповнилось 9 років.

На сторінці в Instagram зіркова мама зворушливо звернулася до Дешилл. Теплі вітальні слова вона проілюструвала фотографіями.

Міла зазначила, що пишається бути мамою такої розумниці як Деш. На світлині дівчинка у футболці та з двома кумедними хвостиками попереду.

Донька Мілли Йовович

"З днем народження, моя неймовірна 9-річна Деш! Ти така тепла, радісна і віддана душа. Ти завжди знаходиш доброту у своєму серці для всіх навколо, залишаючись маленькою бешкетницею, яка любить запалювати на повну! Яке щастя виховати таку привабливу та проникливу людину. Твоя чесність і легка здатність бачити загальну картину життя так надихають мене! Я так пишаюся бути твоєю мамою!", — написала акторка.

Раніше "Телеграф" писав, що ведуча Валентина Хамайко показала милі кадри підрослих дітей. Валентина виховує сина Михайла та доньку Мирославу.