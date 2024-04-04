Милла Йовович показала подросшую дочь и поздравила ее с днем рождения (фото)

Милла поздравила дочь с 9-летием

Голливудская актриса Милла Йовович, которая с первых дней большой войны в Украине поддержала украинцев, показала свежие фотографии своей подросшей дочери. Девочке исполнилось 9 лет.

На странице в Instagram звездная мама трогательно обратилась к Дешилл. Теплые поздравительные слова она проиллюстрировала фотографией.

Мила отметила, что гордится быть мамой такой умницы как Дэш. На фотографии девочка в футболке и с двумя забавными хвостиками впереди.

Дочь Миллы Йовович

"С днем рождения, моя невероятная 9-летняя Дэш! Ты такая теплая, радостная и преданная душа. Ты всегда находишь доброту в своем сердце для всех вокруг, оставаясь маленькой озорницей, которая любит зажигать по полной! Какое счастье воспитать такого привлекательного и проницательного человека. Твоя честность и легкая способность видеть общую картину жизни так вдохновляют меня! Я так горжусь быть твоей мамой!", — написала актриса.

Ранее "Телеграф" писал, что ведущая Валентина Хамайко показала милые кадры подросших детей. Валентина воспитывает сына Михаила и дочь Мирославу.