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61-річна Демі Мур у сукні-сіточці блиснула розкішною фігурою на вечірці Dolce & Gabbana (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Демі Мур у свої 61 рік виглядає просто чудово Новина оновлена 07 квітня 2024, 11:37
Демі Мур у свої 61 рік виглядає просто чудово. Фото Getty Images

Актриса викликала фурор на світському заході

Голлівудська актриса та колишня дружина актора Брюса Вілліса Демі Мур, яка нещодавно затьмарила всіх на вечірці в Лос-Анджелесі, знову викликала фурор своїм світським виходом. 61-річна зірка з’явилася на вечірці на честь 40-річчя італійського модного дому Dolce&Gabbana.

Захід проходив в італійському Мілані та зібрав багато європейських та американських знаменитостей. Серед них сяяла і Демі Мур. Голлівудська зірка з’явилася на вечірці Dolce & Gabbana у розкішному образі.

Демі Мур образи
Фото: Getty Images

Як видно, актриса позувала фотографам у довгій блискучій сукні-сіточці, під якою просвічується чорна білизна. Це вбрання красиво підкреслило розкішну фігуру 61-річної зірки.

Демі Мур на вечірці
Фото: Getty Images

Свій образ Демі Мур доповнила елегантними чорними босоніжками на шпильці. Її довге волосся було розпущене в акуратній укладці, а на обличчі був легкий макіяж. Судячи з кадрів, зірка була у гарному настрої, багато посміхалася та із задоволенням позувала репортерам.

Демі Мур
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Демі Мур показала зворушливі фотографії з тяжкохворим Брюсом Віллісом. Акторка підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком, особливо під час його хвороби.

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#Демі Мур #Dolce & Gabbana