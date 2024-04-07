61-річна Демі Мур у сукні-сіточці блиснула розкішною фігурою на вечірці Dolce & Gabbana (фото)
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Актриса викликала фурор на світському заході
Голлівудська актриса та колишня дружина актора Брюса Вілліса Демі Мур, яка нещодавно затьмарила всіх на вечірці в Лос-Анджелесі, знову викликала фурор своїм світським виходом. 61-річна зірка з’явилася на вечірці на честь 40-річчя італійського модного дому Dolce&Gabbana.
Захід проходив в італійському Мілані та зібрав багато європейських та американських знаменитостей. Серед них сяяла і Демі Мур. Голлівудська зірка з’явилася на вечірці Dolce & Gabbana у розкішному образі.
Як видно, актриса позувала фотографам у довгій блискучій сукні-сіточці, під якою просвічується чорна білизна. Це вбрання красиво підкреслило розкішну фігуру 61-річної зірки.
Свій образ Демі Мур доповнила елегантними чорними босоніжками на шпильці. Її довге волосся було розпущене в акуратній укладці, а на обличчі був легкий макіяж. Судячи з кадрів, зірка була у гарному настрої, багато посміхалася та із задоволенням позувала репортерам.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Демі Мур показала зворушливі фотографії з тяжкохворим Брюсом Віллісом. Акторка підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком, особливо під час його хвороби.