61-річна Демі Мур у сукні-сіточці блиснула розкішною фігурою на вечірці Dolce & Gabbana (фото)

Актриса викликала фурор на світському заході

Голлівудська актриса та колишня дружина актора Брюса Вілліса Демі Мур, яка нещодавно затьмарила всіх на вечірці в Лос-Анджелесі, знову викликала фурор своїм світським виходом. 61-річна зірка з’явилася на вечірці на честь 40-річчя італійського модного дому Dolce&Gabbana.

Захід проходив в італійському Мілані та зібрав багато європейських та американських знаменитостей. Серед них сяяла і Демі Мур. Голлівудська зірка з’явилася на вечірці Dolce & Gabbana у розкішному образі.

Фото: Getty Images

Як видно, актриса позувала фотографам у довгій блискучій сукні-сіточці, під якою просвічується чорна білизна. Це вбрання красиво підкреслило розкішну фігуру 61-річної зірки.

Фото: Getty Images

Свій образ Демі Мур доповнила елегантними чорними босоніжками на шпильці. Її довге волосся було розпущене в акуратній укладці, а на обличчі був легкий макіяж. Судячи з кадрів, зірка була у гарному настрої, багато посміхалася та із задоволенням позувала репортерам.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Демі Мур показала зворушливі фотографії з тяжкохворим Брюсом Віллісом. Акторка підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком, особливо під час його хвороби.