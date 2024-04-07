61-летняя Деми Мур в платье-сеточке сверкнула роскошной фигурой на вечеринке Dolce & Gabbana (фото)

Актриса произвела фурор на светском мероприятии

Голливудская актриса и бывшая жена актера Брюса Уиллиса Деми Мур, которая недавно затмила всех на вечеринке в Лос-Анджелесе, снова произвела фурор своим светским выходом. 61-летняя звезда появилась на вечеринке в честь 40-летия итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

Мероприятие проходило в итальянском Милане и собрало много европейских и американских знаменитостей. Среди них сверкала и Деми Мур. Голливудская звезда появилась на вечеринке Dolce & Gabbana в роскошном образе.

Фото: Getty Images

Как видно, актриса позировала фотографам в длинном сверкающем платье-сеточке, под которым просвечивается черное белье. Этот наряд красиво подчеркнул роскошную фигуру 61-летней звезды.

Фото: Getty Images

Свой образ Деми Мур дополнила элегантными черными босоножками на шпильке. Ее длинные волосы были распущены в аккуратной укладке, а на лице был легкий макияж. Судя по кадрам, звезда была в хорошем настроении, много улыбалась и с удовольствием позировала репортерам.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Деми Мур показала трогательные фотографии с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. Актриса поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем, особенно во время его болезни.