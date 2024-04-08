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Ліда Лі лікується від алкоголізму? Співачка вийшла на зв’язок із шанувальниками після п’яного відео

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Ліда Лі розповіла, що її зрадили близькі друзі Новина оновлена 08 квітня 2024, 15:29
Ліда Лі розповіла, що її зрадили близькі друзі. Фото Колаж "Телеграф"

Артистка зробила заяву, поки в мережі ходять чутки про її проблеми алкоголем

Наприкінці січня відому співачку та колишню підопічну Монатіка Ліду Лі зняли у нетверезому стані в одному із закладів Києва. Артистка сиділа за столиком у закладі та пила алкоголь прямо з пляшки, при цьому виглядала вже добряче нетверезою. Після цього співачка зникла з Instagram і не публікувала нових постів.

Тепер в Instagram-сторіс Ліди Лі з’явився новий пост, в якому вона здивувала шанувальників. Артистка розповіла, що її близькі друзі "злили" інформацію про її алкогольну залежність блогеру-пліткареві Беспалову.

"У найвразливіший період життя від найближчих друзів ніж у спину", — написала Ліда Лії і показала скріншот із відео Беспалова.

Ліда Лі

Також артистка додала, що колись розповість шанувальникам, як усе було насправді. Однак при цьому видалила всі пости зі своєї сторінки в Instagram, де має понад 76 тисяч підписників.

"Думаю, зможу колись розповісти. Але не зараз. Я не прощаюся. Це лише останній епізод "прірви", — написала співачка.

Ліда Лі

Зазначимо, що блогер-пліткар Богдан Беспалов поширив інформацію про те, що Ліда Лі бореться із серйозною алкогольною залежністю.

"Ліда зараз проходить лікування, досить серйозне лікування, в реабілітаційному центрі боротьби з алкогольними залежностями. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо співачку після лікування, але не факт", — розповів Беспалов.

Схоже, хтось із близьких друзів Ліди Лі "злив" Беспалову інформацію про можливі проблеми з алкоголем у співачки.

Ліда Лі п’яна
Скріншот із відео, де Ліда Лі пила з горла

Раніше "Телеграф" розповідав, що заміжня Аліна Гросу заговорила про татуйованого коханця. 28-річна артистка поділилася з фанатами думкою про зраду.

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#Ліда Лі #Богдан Беспалов