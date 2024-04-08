Лида Ли лечится от алкоголизма? Певица вышла на связь с поклонниками после пьяного видео

Артистка сделала заявление, пока в сети ходят слухе о ее проблемах алкоголем

В конце января известную певицу и бывшую подопечную Монатика Лиду Ли сняли в нетрезвом состоянии в одном из заведений Киева. Артистка сидела за столиком в заведении и пила алкоголь прямо из бутылки, при этом выглядела уже хорошо нетрезвой. После этого певица пропала из Instagram и не публиковала новые посты.

Теперь в Instagram-сторис Лиды Ли появился новый пост, в котором она удивила поклонников. Артистка рассказала, что ее близкие друзья "слили" информацию о ее алкогольной зависимости блогеру-сплетнику Беспалову.

"В самый уязвимый период жизни от самых близких друзей нож в спину", — написала Лида Лии и показала скриншот из видео Беспалова.

Также артистка добавила, что когда-то расскажет поклонникам, как все было на самом деле. Однако при этом удалила все посты со своей страницы в Instagram, где у нее более 76 тысяч подписчиков.

"Думаю, смогу когда-то рассказать. Но не сейчас. Я не прощаюсь. Это лишь последний эпизод "пропасти", — написала певица.

Отметим, что блогер-сплетник Богдан Беспалов распространил информацию о том, что Лида Ли борется с серьезной алкогольной зависимостью.

"Лида сейчас проходит лечение, достаточно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. Я очень надеюсь, что мы увидим певицу после лечения, но не факт", — рассказал Беспалов.

Похоже, кто-то из близких друзей Лиды Ли "слил" Беспалову информацию о возможных проблемах с алкоголем у певицы.

Скриншот из видео, где Лида Ли пила из горла

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