"Можу собі дозволити!": MamaRika на тлі кризи в родині оголила груди (свіжі фото)

Співачка розбурхала уяву, виклавши відверті фото у своє 35-річчя

Українська співачка Анастасія Середа (в дівоцтві — Кочетова), колишня учасниця "Фабрики зірок", яка наразі виступає під сценічним псевдонім MamaRika, цієї суботи святкує особливе для себе свято. Саме 13 квітня у зірки вітчизняного шоубізнесу день народження — артистка відзначає 35-річчя.

"35 мазафака… можу собі дозволити! І ні, це не просто голі фоточки (як зараз рознесуть токсіки), це естетика яка порадує ваше око, та і моє теж))", — написала MamaRika у свіжому дописі у соцмережі Інстаграм. Також виконавиця додала посилання на збір коштів для допомоги українській армії та зауважила, що якщо вдасться назбирати багато коштів, тоді зірка викладе ще більше особистих "гарячих" світлин.

Артистка поділилась кадрами із професійної фотосесії. На них Анастасія позує топлес — з одягу на тілі відомої жінки тільки штани. Оголені груди, які виконавиця збільшила собі, і соски MamaRika прикриває руками. Також співачка похвалилася своїм татуюванням на правій руці.

Нагадаємо, що відверту фотосесію виконавиця опублікувала після розповіді про дуже важкий період у зірковій родині. За її словами, з чоловіком, українським коміком і ведучим Сергієм Середою, вона на межі розриву.

Пара у шлюбі з березня 2020 року. Таємне весілля зірок відбулося у Таїланді, а 2 серпня 2021 року Анастасія та Сергій вперше стали батьками — у них народився син Давід.

Нещодавно Анастасія розповіла, що всі потуги залагодити конфлікт, навіть із сімейним психологом, не принесли ніяких результатів. Подружжя виховує маленького сина, тому заради дитини вони не прийняли рішення жити окремо.