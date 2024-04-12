43-річна зірка "Барбі" Раян Гослінг у стильному образі відвідав популярне шоу (фото)

Канадський стиляга дав рідкісний коментар про своїх двох дочок

Голлівудський актор Раян Гослінг, який зіграв одну з головних ролей у фільмі-номінанті на Оскар 2024 — "Барбі", став зірковим гостем у новому випуску популярного в США шоу "Нічне шоу з Джиммі Феллоном".

Актор, який влаштував незабутній перформанс, виконавши на сцені кінопремії хіт I’m Just Ken, поговорив із ведучим про фільм і дав рідкісний коментар про своїх двох дочок. Перед камерами знаменитість з’явився у стильному чорному костюмі із білою майкою та сорочкою кавового кольору.

У четвер під час просування свого нового фільму "Каскадер", 43-річний Раян Гослінг розповів, що його дочки, 9-річна Есмеральда та 7-річна Амаде, є справжніми фанатками "Барбі", при цьому дівчаткам пощастило бути на зйомках картини, передає daily mail.

Раян, який з 2011 року перебуває у стосунках із 50-річною американською актрисою Євою Мендес, сказав, що його робота над "Барбі" була "командною роботою" з його дітьми. "Вони знали всю хореографію краще, ніж я", — пожартував Гослінг.

Фото: Getty Images

Раян Гослінг та ведучий шоу Джиммі Феллон. Фото: Getty Images

Про що новий фільм "Каскадер"

Оригінальна назва фільму режисера Девіда Літча — The Fall Guy. За сюжетом, Кольту – каскадеру, як і будь-якому фахівцю у цій сфері, часто доводиться виконувати складні трюки, стрибати з великої висоти та постійно ризикувати для створення захоплюючих кіносцен. Після нещасного випадку на зйомках, які майже зруйнували його кар’єру, Кольту доведеться повертатися до роботи. Його завдання — знайти зниклу кінозірку, розкрити підступну змову і, можливо, повернути кохання свого життя — колишню дівчину і режисера-початківця Джоді (грає Емілі Блант).

Раніше ми писали, що американська співачка Аріана Гранде, яка розсталася з чоловіком, рієлтором Далтоном Гомесом, з’явилася у квітчастій сукні на презентації Warner Bros. Pictures. Вона презентувала фільм "Зла. Частина перша", в якому зіграла одну з головних ролей.