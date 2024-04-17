Зірковий візажист Єгор Андрюшин вразив перевтіленням у жінку (фото)

Єгор спробував виразити себе в образі жінки

Зірковий візажист Єгор Андрюшин, серед клієнтів якого Наталя Могилевська, Ірина Білик, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч та інші знаменитості, здивував фанатів, примірявши на себе незвичайний образ. Майстер любив епатажні та яскраві макіяжі, а цього разу він по-справжньому здивував.

На своїй сторінці в Instagram Андрюшин розмістив світлини, де він позує перед камерою з довгим попелястим волоссям. Єгор був одягнений у напівпрозоре боді, лонгслів у сіточку та джинси з потертостями.

Аби образ був ще більш ефектним, він зробив мейкап у коричневих та попелястих відтінках, що пасували до кольору перуки. "Єгор Андрюшин і пралка", – з гумором написав Єгор.

"Красотун" Андрюшин. Фото instagram.com/egor_mua/

Підписники залишили неоднозначні коментарі. Дехто зацінив експеримент знаменитості, а дехто іронічно поглянув на Єгора.

Реакція підписників

"Красотун".

"Це ж треба народитися таким гарним".

"А мені подобається Єгор. Щирий та відкритий".

"Якби не опис, я б пралку за такою емпозантністю і не побачила".

Раніше "Телеграф" писав, що Маша Єфросиніна показала себе з макіяжем та без. Єфросиніна виразно підкреслила очі, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою.