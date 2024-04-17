Звездный визажист Егор Андрюшин поразил превращением в женщину (фото)

Егор попробовал выразить себя в образе женщины

Звездный визажист Егор Андрюшин, среди клиентов которого Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Цыбульская, Злата Огневич и другие знаменитости, удивил фанатов, примерив на себя необычный образ. Мастер любил эпатажные и яркие макияжи, а в этот раз он по-настоящему удивил.

На своей странице в Instagram Андрюшин разместил фотографии, где он позирует перед камерой с длинными пепельными волосами. Егор одел полупрозрачное боди, лонгслив в сеточку и джинсы с потертостями.

Чтобы образ был еще более эффектным, он сделал макияж в коричневых и пепельных оттенках, подходящих к цвету парика. "Егор Андрюшин и стиралка", – с юмором написал Егор.

"Красотун" Андрюшин. Фото instagram.com/egor_mua/

Подписчики оставили неоднозначные комментарии. Некоторые заценили эксперимент знаменитости, а некоторые иронически оценили Егора.

Реакция подписчиков

"Красотун".

"Это же надо родиться таким красивым".

"А мне нравится Егор. Искренний и открытый".

"Если бы не описание, я бы стиралку за такой импозантностью и не увидела".

Ранее "Телеграф" писал, что Маша Ефросинина показала себя с макияжем и без. Ефросинина отчетливо подчеркнула глаза, а губы накрасила нежно-розовой помадой.