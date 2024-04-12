Українська журналістка Емма Антонюк пояснила, чому хоче взяти інтерв’ю в Ані Лорак

Антонюк розповіла, що Ані Лорак фанатіла від творчості Алли Пугачової

Українська журналістка і блогерка Емма Антонюк мріє записати інтерв'ю зі співачкою-заробітчанкою Ані Лорак, яка з 2014 року будує кар’єру в РФ. Ані нещодавно поспівчувала росіянам через теракт у "Крокусі", а про війну в Україні традиційно мовчить.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Антонюк наголосила, що страшенно хоче поспілкуватися з Лорак. Журналістка уточнила, що вона поговорила б з артисткою не для того, аби пройтися по ній катком, а щоб пригадати подробиці життя в інтернаті та любов Кароліни до Пугачової.

Антонюк хоче поговорити з Ані

Антонюк пояснила, що зі слів однокласниці Ані Лорак, знає деталі життя Кароліни в інтернаті. Емма додала, що тоді майбутня зіронька була в захваті від творчості співачки Алли Пугачової.

"Лорак – це дівчинка з інтернату із Чернівців, яка дивилася по телевізору на Аллу Пугачову, коли її обзивали інтернашкою. Вона дивиться в телевізору на "красівую жізнь", на Пугачову, а згодом із Пугачовою "ручкається" у Москві", — наголосила журналістка.

Антонюк продовжила, що Ані, очевидно, здійснила велику мрію, але роздерибанила себе на шляху до популярності.

"Вона загубила і себе, і все на світі, і не знаю, чи ця мрія робить зараз її щасливою, але це дуже складний персонаж, прям літературний персонаж про те, як "через тернії до зірок" перетворилося на "через тернії до гівна", – підкреслила журналістка.

Раніше "Телеграф" писав, що Марія Бурмака висловилася про Ані Лорак та Таїсію Повалій. Артистки-зрадниці досі не усвідомили масштаб трагедії, геноциду та злочинів, за яких агресор не поніс покарання.