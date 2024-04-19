Скандальний співак-путініст, який мав конфлікт з Ані Лорак, може загриміти за ґрати (фото)
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Підозрюваний агітував голосувати за Путіна, зокрема і на окупованих українських територіях
Услід за співаком-путіністом Василем Герелло підозру від СБУ отримав музикант Джанго (Олексій Піддубний), який родом з України. Чоловік, який став на ноги в Україні як артист, нахабно закликав забути про саму ідею українства.
СБУ відреагувала на його антиукраїнські заклики та публічну підтримку агресивних дій російських окупантів. Про це повідомили на офіційній сторінці структури у Facebook.
"Зловмисник регулярно виступає на кремлівських телеканалах, бере активну участь у пропагандистських акціях, присвячених проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України. Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.
Підозрюваний агітував голосувати за Путіна, зокрема і на окупованих українських територіях.
Артист активно поширює фейки, його підтримують такі ж фанати війни. СБУ відомо також про його тісні стосунки з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР".
Зловмисник може потрапити за ґрати на строк до дванадцяти років. Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що у 2023 році влаштував скандал, почувши спів ще однієї артистки-зрадниці – Ані Лорак. Вона заспівала українською, а Джанго у відповідь закликав заборонити розмовляти українською мовою в країні-агресорці.
Раніше "Телеграф" писав, що путініст Володимир Торсуєв заявив, що його дружину хочуть запроторити за ґрати в Україні. Володимир Торсуєв підтримав вторгнення в Україну.