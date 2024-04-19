Скандальный певец-путинист, имевший конфликт с Ани Лорак, может загреметь за решетку (фото)

Подозреваемый агитировал голосовать за Путина, в том числе и на оккупированных украинских территориях

Вслед за певцом-путинистом Василием Герелло подозрение от СБУ получил музыкант Джанго (Алексей Пиддубный), который родом из Украины. Исполнитель, который реализовался в Украине как артист, нагло призывал забыть о самой идее украинства.

СБУ отреагировала на его антиукраинские призывы и публичную поддержку агрессивных действий российских оккупантов. Об этом сообщили на официальной странице структуры в Facebook.

"Злоумышленник регулярно выступает на кремлевских телеканалах, активно участвует в пропагандистских акциях, посвященных проведению незаконных референдумов на временно оккупированных РФ территориях Украины. Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Подозрение путинисту. Фото t.me/pgo_gov_ua

Подозреваемый агитировал голосовать за Путина, в том числе и на оккупированных украинских территориях.

Артист активно распространяет фейки, его поддерживают такие же фанаты войны. СБУ известно также о его тесных отношениях с предводителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Злоумышленник может попасть за решетку сроком до двенадцати лет. Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборанта осуществляли сотрудники СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, что в 2023 году устроил скандал, услышав пение еще одной артистки-предательницы – Ани Лорак. Она спела на украинском, а Джанго в ответ призвал запретить разговаривать на украинском языке в стране-агрессорке.

Ранее "Телеграф" писал, что путинист Владимир Торсуев заявил, что его жену хотят с опроторить за решетку в Украине. Владимир Торсуев поддержал вторжение в Украину